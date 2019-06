Lazio e Jony, il piano per chiudere

ROMA - E' stata una sorpresa svelata. Il nome non doveva uscire, ma è uscito. Jonathan Rodriguez Menendez, detto Jony, è un obiettivo rivelato. Ventisette anni (28 il 9 luglio), 1,79 di altezza, ala e assistman, era tra i nomi segretati dalla Lazio, è tra quelli diventati di dominio pubblico. Piace moltissimo e la società sta provando a superare la concorrenza del Valencia e di altri club spagnoli per portarlo a Roma. La trattativa non è chiusa, l’affare non è fatto. Serve tempo per centrare la missione, nasconde difficoltà. Jony è in prestito all’Alaves, è di proprietà del Malaga dello sceicco Al-Thani. E’ sotto contratto fino al 2020, dunque il Malaga deve cederlo nella finestra estiva per racimolare qualche milione, senza rinnovo lo perderà a zero tra un anno. Jony, già per questo motivo, non può essere valutato fissando cifre esagerate. C’è un’altra chiave per arrivarci, è ancora più conveniente: il Malaga milita nella serie B spagnola, è in corsa per il ritorno nella Liga, se mancherà l’obiettivo rischierà comunque di perdere il giocatore. Jony, in questo caso, avrà la possibilità di liberarsi, dunque di piazzarsi a parametro zero. Il Malaga giocherà l’ultima partita di campionato domenica, poi scatteranno i playoff, si concluderanno il 20 giugno.

La Lazio segue da vicino la vicenda, avrebbe già in tasca il sì dell’attaccante. Contatterà il Malaga appena saranno chiari gli scenari contrattuali del giocatore, sempre che occorra farlo. Sui siti di mercato ha una valutazione di 10 milioni, se non si libererà potrà comunque essere acquistato a cifre inferiori, sempre che il Malaga non s’impunti. La società di Al-Thani è sprofondata negli ultimi anni, schiacciata dai debiti, ha subito retrocessioni, sta provando a risalire. Jony è un’occasione che s’è palesata sul mercato e il diesse Tare non vuole farsela sfuggire. Assieme a Wesley del Bruges è il nome più attendibile di queste prime battute di mercato.

