"Napoli all'assalto di Junior Firpo"

ROMA - Sarà un'estate molto movimentata per Junior Firpo, difensore del Betis Siviglia che sarà impegnato all'Europeo Under21 con la Spagna. Inoltre, il giocatore spagnolo è finito nel mirino di diversi club europei e tra questi ci sarebbe anche il Napoli. Lo riporta El Desmarque. Il club di Serie A si sarebbe inserito nella corsa al difensore e vorrebbe portare il calciatore in Italia. L'interesse della società italiana sembra sempre più forte: il Napoli è intenzionato a chiedere maggiori informazioni al Betis per conoscere la situazione del giocatore.

Calciomercato Napoli, occhi su Junior Firpo

Con Mario Rui che potrebbe decidere di lasciare il Napoli, il club di De Laurentiis sembra fortemente interessato a Junior Firpo, terzino sinistro nato a Santo Domingo ma cresciuto in Spagna. Il giocatore ha già esordito con la nazionale dominicana ma poi ha optato per l'Under 21 della Spagna giocando una partita di qualficazione all'Europeo di categoria. Il Betis Siviglia chiede 30 milioni di euro, la stessa cifra che pagò il Napoli la scorsa estate per ingaggiare Fabian Ruiz.