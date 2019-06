Lukaku: “Conte il migliore. Futuro? Amo l'Italia, ho già deciso”

ROMA - “Conte è il miglior allenatore del mondo, è un bene che sia andato all’Inter”. L’investitura arriva direttamente da Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United e obiettivo di mercato del club nerazzurro. “Per quanto riguarda il mio futuro - ha dichiarato a Mediaset dopo la doppietta con il suo Belgio - ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto della mia società con cui ho un contratto”. Quella di Lukaku sembra essere più di una carezza: “Sono un grande fan della Serie A, ho sempre desiderato giocare nel campionato inglese e in quello italiano. Amo l’Italia e poi è arrivato Cristiano Ronaldo. Sarri andrà alla Juventus, al Napoli invece c’è Ancelotti. Sarà un campionato emozionante”. In zona mista ha poi parzialmente corretto il tiro delle sue parole: “Ho un contratto con lo United, sta a loro decidere. Parlerò con club e agente per prendere la decisione migliore, sono certo che sarà un’estate movimentata”.

