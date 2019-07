Milinkovic ritorna a Roma, la Lazio scalpita

ROMA - Arriva Sergej e la Lazio freme, in attesa di decifrare il suo destino. Crescono i rumours, persino Lotito cerca di verificarne la consistenza, ma sul tavolo di Villa San Sebastiano non c’è ancora una vera offerta e chissà se la porterà Kezman nelle prossime ore. In Inghilterra, attraverso un sondaggio, i tifosi del Manchester United hanno già eletto Milinkovic come alternativa preferita a Pogba, indirizzato verso il Real Madrid. La Juve, se non si è ritirata, si è fatta da parte dopo l’acquisto di Rabiot e l’intesa verbale raggiunta con il serbo prima della fine del campionato sembra caduta. Non si può escludere il Paris Saint Germain, a maggior ragione se Neymar dovesse tornare al Barcellona per una cifra monstre. L’interesse di Leonardo è datato ed è stato rilanciato un paio di settimane fa: in Francia parlavano di un’offerta da 75 milioni, ritenuta insufficiente da Lotito, ieri a Milano per l’assemblea di Lega. E’ rientrato a Roma in serata e nelle prossime ore si riunirà con Tare e Inzaghi. Mateja Kezman, l’agente di Milinkovic, è stato invitato a un colloquio dai dirigenti. La Lazio attende proposte reali. Il mandato a trattare il gigante serbo tocca al suo procuratore, autorizzato a raccogliere offerte in giro per l’Europa.

Vavro, visite con la Lazio: l'arrivo in clinica

L'incontro

Arriva Sergej perché si trova a Roma e oggi pomeriggio si allenerà a Formello con Inzaghi, domani sarà in Campidoglio per la cerimonia legata al successo in Coppa Italia, giovedì verrà sottoposto alle visite mediche alla Paideia e venerdì salirà sull’aereo diretto a Venezia per l’inizio del ritiro di Auronzo. Il confronto con Keman, preventivato tra oggi e giovedì, aprirà la giostra, aiuterà soprattutto a capire se arriveranno in fretta offerte in grado di separarlo dalla Lazio.

Leggi l'articolo completo nell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio