Spal, c'è l'idea Di Francesco

FERRARA - L'obiettivo principale dell'estate della Spal è l'attacco. È in atto un vero e proprio restyling del reparto offensivo a disposizione di Semplici. Andato via Antenucci, accasatosi al Bari, ecco l'idea Federico Di Francesco (25). Il figlio del tecnico della Sampdoria non ha trovato molto spazio al Sassuolo con De Zerbi, ma alla Spal la musica può cambiare. Ieri c'è stato un incontro con la dirigenza neroverde: per il folletto d'attacco, però, la palla è in mano ai ferraresi. Il buon esito dipende dall'inserimento di Mohamed Fares (23) come contropartita. Ma si lavora anche per gli altri reparti con Andrea Rispoli (30) che, dopo l'uscita dal Palermo, potrebbe andare a rinforzare le corsie esterne di Semplici.

Rimonta Spal nel test con il Nova Gorica: 3-1