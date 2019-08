Milivojevic se parte Milinkovic: la Lazio guarda in Premier 

ROMA - Un nome dall’Inghilterra: Luka Milivojevic. Jolly di centrocampo, classe 1991, 1,86 di altezza, può garantire tecnica e fi sicità, le caratteristiche che cerca Inzaghi in caso di addio a Milinkovic. Milivojevic è serbo come Sergej, giocano insieme in nazionale.

Lazio, Milinkovic aspetta. Yazici verso la Francia

E’ il capitano del Crystal Palace, è un centrocampista-goleador. Segna su azione e segna su rigore, è incaricato di batterli. Milivojevic è in scadenza nel 2020, non sembra intenzionato a rinnovare, può essere una ghiotta occasione. Ha una valutazione di 20 milioni, si può prendere a meno, forse per la metà della cifra. A lui starebbero pensando in tanti, considerando il contratto in essere gli inglesi puntano a cederlo di fronte ad un’offerta allettante. Milivojevic nell’ultima stagione ha segnato 12 gol in 38 partite di campionato, ha servito due assist.

[...]

Lazio, occhi su Milinkovic: la concentrazione del Sergente

Lazio e Milinkovic, gli scenari

Siamo sempre nel campo delle ipotesi e in questi casi ogni obiettivo segnalato va confermato, in caso contrario può sfumare. Il prescelto, per la sostituzione di Milinkovic, era Yusuf Yazici, il turco del Trabzonspor. Sergej non s’è ancora mosso e la Lazio non ha potuto presentare offerte uffi ciali per lui, ecco perché il Lilla ha avuto la strada spianata per sferrare assalti continui. Lunedì il passaggio ai francesi sembrava certo, in realtà non c’è ancora accordo. Il presidente del Lilla, Gerard Lopez, ha lasciato la Turchia ieri, era sbarcato a Trebisonda due giorni fa. Non c’è certezza sulle cifre proposte dal Lilla, si pensava ad un’off erta di 24 milioni (18 più 6 di bonus). Ieri in Turchia hanno scritto che la proposta è stata di 16 milioni più il cartellino del difensore Edgar Ié. Il Trabzonspor vorrebbe 18 milioni più il portoghese. Lopez è rientrato in Francia senza accordo, ma con la consapevolezza di poter chiudere da un giorno all’altro. La Lazio, per Yazici, non avrebbe speso più di 20 milioni, la quotazione è salita troppo.

