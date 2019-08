Lazio, Badelj a un passo dalla Fiorentina

BOURNEMOUTH - Badelj in uscita dalla Lazio. La notizia rimbalza dalla notte appena trascorsa e tutti gli indizi riavvicinano il croato a Firenze: la Fiorentina ha lanciato l'assalto per il suo ex capitano, separatosi dal club, a scadenza di contratto, nell'estate scorsa. I viola sarebbero vicini alla chiusura, è da chiarire la formula del trasferimento. Prade' vorrebbe acquisirlo in prestito, Lotito punta a cedere il giocatore, già in bilico a gennaio, lo valuta tra i 6 e gli 8 milioni.

Inzaghi l'ha fatto giocare poco l'anno scorso, ma ha provato a convincere Badelj a restare durante il ritiro di Auronzo, il caso si è evoluto diversamente. Su Badelj c'era anche il Bordeaux di Paulo Sousa. La Lazio, cedendolo, potrebbe rintracciare un altro centrocampista. Si attendono sviluppi e conferme in giornata. Badelj ieri, nell'amichevole contro il Bournemouth, era stato tra i migliori. La Lazio in nottata ha raggiunto Paderborn, oggi seconda amichevole contro i locali, da domani scatterà il ritiro di Marienfeld. Con o senza Badelj?

