Lozano ha le chiavi di Napoli

NAPOLI - Ora non ci sono più dubbi: Hirving Lozano ha scelto il Napoli. Il presidente De Laurentiis aveva anticipato che sarebbe stata un'estate torrida, e così sarà. La storia con il ventiquattrenne messicano era iniziata già un bel po' di tempo fa, perdendosi poi nei meandri del mercato con l'affare James Rodriguez. Lozano, però, si era già sbilanciato in tempi non sospetti, rimanendo in attesa degli sviluppi.

Contatti

Giuntoli e Raiola hanno ricominciato a sentirsi con costanza per definire un affare dove ballano 80/100 milioni tra cartellino e ingaggio, ma il Napoli dovrebbe riconoscere subito al Psv i 42 della clausola rescissoria. Il resto, invece, spetterebbe alle competenze di [...]

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT