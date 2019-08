"Pogba, Raiola usa la Juve per mettere pressione al Real Madrid"

MADRID (Spagna) - A meno di tre giorni dalla chiusura del mercato (in entrata) della Premier League, il Manchester United deve ancora risolvere alcuni dei casi più spinosi: se per Lukaku, il brusco stop nella trattativa con la Juventus dopo il rifiuto di Dybala ha rimesso in gioco l'Inter, ben più incerta è la situazione legata a Paul Pogba, con Solskjaer che per nulla al mondo vorrebbe privarsi del campione del mondo transalpino. Fabio Paratici si trova a Londra e, dopo aver chiuso lo scambio Cancelo-Danilo (con conguaglio a favore) col City di Guardiola, secondo quanto riportato da As, avrebbe fatto un tentativo per il centrocampista che tanto bene fece nel capoluogo piemontese: il quotidiano spagnolo parla di un'offerta da 40 milioni (espandibile fino a 50), più i cartellini di Mandzukic e Matuidi.

"Raiola usa la Juve per mettere pressione al Real Madrid"

Stando sempre a quanto riferito da As, se la Juventus riaccoglierebbe a braccia aperte il figliol prodigo, ceduto a peso d'oro (105 milioni) al Manchester United nell'estate 2016 (dopo averglielo strappato a parametro zero quattro anni prima), la società bianconera avrebbe bisogno di mettere i conti a posto cedendo alcune delle pedine in esubero presenti nella rosa prima di programmare un nuovo, oneroso colpo in entrata. Entrerebbe qui in gioco il procuratore di Pogba, Mino Raiola, che starebbe enfatizzando le pressioni della Juve sul calciatore per stimolare la reazione del Real Madrid, consapevole che il proprio assistito difficilmente verrà lasciato partire dopo l'8 agosto, quando cioè i Red Devils non potrebbero sondare il mercato internazionale alla ricerca di un valido sostituto. Le merengues sembrerebbero al momento orientate all'acquisto di Van de Beek dell'Ajax, con Zidane tuttavia non pienamente convinto della bontà della trattativa, ritenendo di fatto il giovane centrocampista olandese un piano B rispetto al pupillo Pogba.