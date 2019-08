Icardi, Roma e Napoli si sfidano: l'Inter osserva

Le accelerazioni di Napoli e Roma, scandite anche dal pressing di Ancelotti e Fonseca, ci sono già state e sia i giallorossi sia gli azzurri hanno accordi di massima con Wanda Nara. (...) Il mercato attorno a Icardi è sempre più caldo e la corsa al bomber argentino si preannuncia densa di colpi di scena. Maurito sta riflettendo su quale soluzione sia la migliore per lui, corteggiato in maniera sempre più pressante dalle formazioni che fi utano il grande colpo, quello di mettere sotto contratto un attaccante di 26 anni che ha già superato quota 130 reti con Samp e Inter. Da giovedì, quando l’Inter gli ha tolto il numero 9, il ragazzo di Rosario ha maturato la decisione di lasciare Milano, un’eventualità che fi no a quel momento non aveva quasi mai preso in considerazione. Ora, però, non vuole sbagliare una scelta fondamentale per la sua carriera e intende prendersi il tempo per pensarci bene.

