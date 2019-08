Juve, Pellegrini in prestito al Cagliari

ROMA - Così come richiesto da Maurizio Sarri ai margini della sconfitta contro l'Atletico Madrid, la Juventus inizia a sfoltire la rosa. Uno dei sei esuberi citati da Sarri è pronto a fare le valigie. Il primo con le valigie in mano è il giovane classe '99 Luca Pellegrini. Il terzino arrivato a giugno a titolo definitivo dalla Roma, nell'operazione che ha portato Spinazzola nella capitale, lunedì mattina volerà alla volta di Cagliari. Per lui si tratta di un ritorno in Sardegna, dopo gli ultimi sei mesi della passata stagione. I bianconeri hanno raggiunto un accordo totale con il club sardo per il trasferimento in prestito secco, senza alcun tipo di riscatto fissato.

