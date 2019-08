PORDENONE - Il Pordenone ha ingaggiato Simone Pasa. Il centrocampista classe ’94 arriva dal Cittadella a titolo definitivo e ha firmato un contratto biennale, con scadenza giugno 2021. Per lui pronta la maglia numero 14. Per Pasa, che fa della duttilità il suo punto di forza essendo impiegabile anche come difensore centrale, si tratta di un ritorno in Friuli, avendoci militato da protagonista nella stagione 2015/2016.

