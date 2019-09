GENOVA - L'ultimo giorno di calciomercato sarà decisivo per tante squadre, ancor di più per la Sampdoria. Due (dure) sconfitte con Lazio e Sassuolo, oltre alla disperata richiesta di rinforzi da parte di mister Di Francesco. E il primo di questi è in arrivo: si tratta di Andrea Seculin, portiere del Chievo (cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina), che arriverà in blucerchiato per prendere il ruolo di vice Audero. Manca solo l'annuncio ufficiale.

