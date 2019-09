VERONA - E' praticamente fatta per Wesley De Oliveira Andrade, più comunemente Gasolina, al Verona. Il 19enne terzino destro del Flamengo, arriva in Italia con la mediazione della Juventus e di Mino Raiola. Completate le pratiche burocratiche e contratto depositato in Lega: si attende solo l'ufficialità dell'operazione che porterà in Veneto il velocissimo esterno brasiliano.

