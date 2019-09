FERRARA - Lorenzo Dickmann saluta la Spal e torna in B, al Chievo, dopo gli anni passati in cadetteria con la maglia del Novara, club che lo lanciò. Il classe '96, di ruolo esterno destro, si trasferisce in Veneto in prestito secco, come comunica brevemente il club estense: "S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto all’A.C. ChievoVerona a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Dickmann".

