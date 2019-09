Torino, Verdi ai tifosi: "Contentissimo di essere tornato"

TORINO - Simone Verdi è tornato: il fantasista scuola Milan, esploso nel Bologna tre stagioni fa e trasferitosi al Napoli a luglio 2018, è stato l'ultimo colpo del mercato del Torino, un investimento record (25 milioni di euro) per la società di Urbano Cairo e ufficializzato prima che suonasse il gong di chiusura. Il classe '92 porterà fantasia, assist e gol alla formazione di Walter Mazzarri, e si è presentato stamattina ai tifosi in un video pubblicato su Twitter, che lo riprende allo stadio Olimpico-Grande Torino: "Ciao ragazzi, sono contentissimo di essere tornato. Ora non vedo l'ora di andare in campo con questa maglia. Sempre forza Toro!" le sue prime parole. Verdi ha poi sostenuto le visite mediche presso il centro di Medicina dello Sport.

