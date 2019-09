Borja Valero, parla l'agente: "Qatar? No, è felice all'Inter"

MILANO - "Borja Valero rimarrà all'Inter fino alla scadenza del suo contratto", sono queste le parole di Alejandro Camano, agente del centrocampista spagnolo, che ai microfoni di Passioneinter ha parlato del futuro del suo assistito. L'ex Fiorentina è finito nel mirino di due club del Qatar, ma le parole dell'agente sembrano allontanare queste voci di mercato: "Borja vuole giocare all’Inter. Ha lasciato quella che era casa sua, la Fiorentina, dove gli hanno dato tutto l’amore del mondo, una cosa che non potrà mai dimenticare e non dimenticherà come la sua gente lo ha fatto sentire. Ma lo ha fatto per giocare all’Inter, dove è felice!".

"Vuole aiutare l'Inter a vincere"

''Lui è convinto che quest’anno l’Inter vincerà tutto - continua Camajo -. È questo l’anno buono. E lui vuole aiutare la squadra a farlo. Rimarrà fino alla scadenza del suo contratto. Il futuro poi, solo Dio lo conosce. Vuole convincere Conte e per farlo ha rifiutato anche il Qatar oltre che la Viola. Dico questo perché si conosca la verità: è una persona buona ed onesta".