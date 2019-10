Sorpresa Milinkovic: ha già firmato il rinnovo con la Lazio!

Un urlo di meraviglia, di sorpresa: Milinkovic ha firmato il rinnovo in gran segreto, in estate, fino al 2024. Nuova scadenza, stesso ingaggio. La firma è arrivata ed è stata secretata, il contratto è depositato in Lega. Il mercato era aperto, c’era ancora la possibilità che Sergej partisse, ma la Lazio gli ha comunque riconosciuto un anno in più di accordo, è stato un modo alternativo per accontentare il giocatore ed anche per tutelare la società. Il Sergente era in scadenza nel 2023, più sono lunghi i contratti e più valgono. Il presidente Lotito ha promosso l’operazione e il giocatore ha accettato l’offerta, anche senza aumento di ingaggio.

Il gigante serbo guadagna 3 milioni più bonus, solo Immobile percepisce di più (la sua base fissa è leggermente più alta). Milinkovic è già blindato, non ci sono da attendere incontri. Per settimane s’è pensato che le parti si sarebbero viste a fine mercato per iniziare a trattare. Il mese di settembre è trascorso senza novità, senza appuntamenti. Il motivo è svelato. La Lazio, prima ancora di rinnovare i contratti di Caicedo (2022) e Correa (2024), s’era garantita il sì di Sergej. I rapporti con il giocatore e il suo manager Kezman erano e restano ottimi. C’è sempre intesa, si programmano le mosse concordandole. Milinkovic non ha mai puntato i piedi, non si è mai tirato indietro, ha sempre rispettato le decisioni della società in termini di valutazione. In estate, al massimo, ha chiesto che i 100 milioni di richiesta non fossero una cifra fissa, intrattabile.

