Gaetano va alla Cremonese: "Grazie Napoli, a presto"

NAPOLI - Gianluca Gaetano va a trovare minuti ed esperienza in Serie B: il talentuoso ragazzo cresciuto nelle giovanili del Napoli, sapendo di non poter ambire a molto spazio nella rosa di Gattuso, scende di categoria per indossare la maglia della Cremonese in prestito fino al prossimo giugno.

Con un post su Instagram che lo ritrae con indosso la casacca azzurra accompagnato dalla didascalia 'Grazie Napoli, a presto', il classe 2000 saluta la piazza partenopea.

Visualizza questo post su Instagram Grazie Napoli A presto ?? #forzanapolisempre Un post condiviso da Gianluca Gaetano?? (@gianluca_gaetano70) in data: 16 Gen 2020 alle ore 4:57 PST