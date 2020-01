Bonifazi-Iago Falque, la Spal non aspetta più

FERRARA - Un doppio affare che rischia seriamente di saltare. E' quello messo in piedi tra Spal e Torino per l'arrivo in biancazzurro di Iago Falque (23) e Kevin Bonifazi (30). L'attaccante spagnolo sta valutando anche un ricca offerta arrivata da Dubai, ma il presidente Mattioli ha detto chiaramente al Torino che non è più disposto ad aspettare, e sul difensore granata c'è da registrare anche l'interesse della Fiorentina. Sul fronte uscite perde quota Alberto Paloschi alla Lazio, vista l'uscita dalla Coppa Italia, Bartosz Salamon può scendere in B: piace a Pisa e Perugia.

