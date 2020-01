GENOVA - Già chiuso nel suo ruolo e ora ancora di più a causa dall'arrivo al Genoa di Andrea Masiello, Jawad El Yamiq fa le valigie e lascia il Grifone: il difensore centrale marocchino, arrivato in Liguria a gennaio 2018, si accasa al Real Saragozza (Segunda Divisiòn spagnola) in prestito fino alla fine della stagione. Il marocchino l'anno scorso ha giocato al Perugia, mentre quest'anno ha visto il campo solo in 4 occasioni: 3 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia.

