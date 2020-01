Lazio, niente Giroud. Il Chelsea: "Non lo vendiamo"

ROMA - Niente da fare: Olivier Giroud rimane al Chelsea. Nelle ultime ore non filtrava ottimismo sulla trattativa per portare il francese alla Lazio. La conferma definitiva arriva direttamente dal tecnico del Blues, Lampard: “In questo periodo si è sempre allenato bene comportandosi da professionista e da uomo incredibile. E posso dire che non parte”. L’intoppo è emerso quando il Chelsea ha chiuso ad ogni possibilità di acquisto di un altro attaccante. Si era parlato dell’ipotesi Mertens, smentita sempre in conferenza stampa dal tecnico inglese: “No, Mertens non arriverà”. Fine della telenovela, Igli Tare stamattina si era fiondato a Londra per cercare di chiudere. Niente da fare, l’ultimo tentativo è stato fatto ed è andato a vuoto.

Il pressing di Tare

Volato a Londra, il ds della Lazio ha pressato il Chelsea per tutta la mattinata. Ore frenetiche, le ultime di un calciomercato che in casa biancoceleste si è infiammato negli ultimi due giorni. L'accordo con Giroud già era stato trovato: contratto praticamente a vita, da 3 anni e mezzo sino a giugno 2023 a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Il francese aveva detto sì, il club londinese ha alzato il muro: se non arriva nessuno, lui non parte. Alla fine si è pure allenato in mattinata con il resto dei compagni. Tare torna a mani vuote, Inzaghi non avrà il suo attaccante. Il Chelsea alla fine non ha ceduto.

Tare, l'arrivo all'hotel Sheraton