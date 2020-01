Lazio, niente Giroud. Il Chelsea: "Non lo vendiamo"

ROMA - Niente da fare: Olivier Giroud rimane al Chelsea. Nelle ultime ore non filtrava ottimismo sulla trattativa per portare il francese alla Lazio. La conferma definitiva arriva direttamente dal tecnico del Blues, Lampard: “In questo periodo si è sempre allenato bene comportandosi da professionista e da uomo incredibile. E posso dire che non parte”. L’intoppo è emerso quando il Chelsea ha chiuso ad ogni possibilità di acquisto di un altro attaccante. Si era parlato dell’ipotesi Mertens, smentita sempre in conferenza stampa dal tecnico inglese: “No, Mertens non arriverà”. Fine della telenovela, Igli Tare stamattina si era fiondato a Londra per cercare di chiudere. Niente da fare, l’ultimo tentativo è stato fatto ed è andato a vuoto.

Ore 13.45 - Il Chelsea non è convinto

La Lazio insiste, ma il Chelsea pare stia facendo muro. I Blues non lascerebbero partire Giroud, anche perché tutti i profili individuati per sostituirlo non avrebbero l’ok del tecnico Lampard. Da Londra non cedono, il ds Igli Tare ci proverà sino all’ultimo.

ROMA - L’operazione di calciomercato era stata annunciata come complessa, così è. Ma la Lazio non molla Olivier Giroud. Sono ore frenetiche per il ds Igli Tare, che in mattinata è volato a Londra per cercare di sbloccare la trattativa e regalare una grande punta a Simone Inzaghi. Sul tavolo c’è la proposta biancoceleste: contratto praticamente a vita, da 3 anni e mezzo sino a giugno 2023 a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Giroud, a 33 anni, è interessato all’idea di trasferirsi a Roma. Ma manca ancora qualcosa.

Giroud non si allena con il Chelsea

La moglie di Olivier, Jennifer, non è convinta di un trasferimento nella Capitale. Vorrebbe rimanere a Londra, magari vedere il marito giocare nel Tottenham, che nelle ultime ore si è rifatto sotto per lui. Tra le pretendendi non va dimenticata nemmeno l’Inter di Conte. E poi c’è sempre il Chelsea, che prima di lasciar partire il francese vuole assicurarsi un’altra punta di livello. Tare non molla, a Londra vuole strappare l’accordo. Ci sono poche ore a disposizione, alle 20 il gong finale di un calciomercato che si potrebbe chiudere con un grande colpo. Intanto l'attaccante francese non si sta allenando con i Blues: segno di una svolta imminente?

Tare, l'arrivo all'hotel Sheraton