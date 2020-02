"La Lazio vuole Muriqi del Fenerbahce"

ROMA - La Lazio si prepara già al calciomercato estivo, in Turchia ne sono sicuri. Il portale Takvim.com mette i biancocelesti in pole per l’attaccante del Fenerbahce Vedat Muriqi. Venticinque anni, albanese di nascita ma naturalizzato kosovaro. Una punta di peso: 194 centimetri con il vizio del gol. Quest’anno ventidue presenze, 13 reti e 5 assist. Su di lui c’è la fila, interessi risultano pure da parte del Monaco, Leicester, Galatasaray e Tottenham. Eppure sulle rive del Bosforo pare mettano la Lazio avanti a tutte con l’intenzione di fare un’offerta: prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto. Difficile che il Fenerbahce ceda, visto che valuta il cartellino dell’attaccante addirittura 35 milioni di euro. Troppi per il ds Igli Tare.

Gioca gratis con Mister Calcio Cup - 11 in campo, il fantasy game di calcio del Corriere dello Sport-Stadio. Fai la tua formazione e vinci i fantastici premi in palio. Iscriviti ora! Gioca!