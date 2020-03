Lazio, l'agente di Luis Alberto: "Rinnovo? Siamo in sintonia con il club"

ROMA - L’annuncio ci sarà, arrivano conferme anche dalla Spagna: Luis Alberto rinnoverà con la Lazio. Il Mago ha tutta l’intenzione di continuare in biancoceleste per tante stagioni, le parole del suo agente Alvaro Torres, lasciano capire che per la firma non ci saranno problemi: “L’anno scorso Luis è stato uno dei migliori della Serie A, quest’anno è andato ancora meglio. Siamo in sintonia con il club, parliamo frequentemente per trovare un accordo sul rinnovo”, le parole rilasciate a Marca.

Le cifre

Luis Alberto firmerà un nuovo contratto (l'attuale scadrà nel 2022) sino al 2025 con ingaggio da circa 3,5 milioni di euro. Non sarà prevista nessuna clausola di rescissione. Un bel salto in avanti: oggi lo stipendio dello spagnolo è di 1,8 milioni. Andrà a guadagnare sui livelli di Immobile e Milinkovic, gli unici ad oggi a percepire 3 milioni più bonus. Il Mago è un top player della Lazio, una stella della Serie A. Continuerà in biancoceleste, l’annuncio ci sarà appena passato questo brutto momento.