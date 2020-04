Cagliari, c'è tutta un'altra squadra che scalpita

CAGLIARI - Sgomitano Vicario e Despodov, mentre per la lunga schiera di giocatori del Cagliari in prestito, resta un punto interrogativo sul futuro. Tutto dipenderà dalle valutazioni di Walter Zenga non appena avrà la possibilità di vedere tutti all’opera, ma di sicuro una risorsa importante per il sodalizio isolano è rappresentata dai tanti giocatori che, attualmente in prestito in altri club italiani o all’estero, attendono un cenno dalla Sardegna. Praticamente un’altra squadra con tanto di panchina quella che la società rossoblù ha a disposizione e che potrebbe tornare comoda nel prossimo campionato che si prospetta, comunque vadano le cose in questa stagione, in salita. Gli affari non saranno a molti zeri e la politica sarà quella del risparmio, con molti prestiti e pochi acquisti.

I rientri

Non fa eccezione a questo discorso il Cagliari che qualche idea ce l’ha ben chiara ma che dovrà delineare il resto potendo contare su un bacino di sedici giocatori attualmente prestati ad altre società. Chi potrebbe avere una chance nella massima serie sembra Guglielmo Vicario che difendendo la porta del Perugia in B si sta ben comportando tanto da catturare parecchi estimatori. E prima di infortunarsi, si stava mettendo in evidenza anche Kirill Despodov che con lo Sturm Graz è stato capace di segnare sei reti in undici partite. Ma per due scommesse, ci sono alcune certezze in negativo perché né Lucas Castro né Diego Farias faranno rientro in Sardegna.



