"Messi all'Inter: è tutto vero! La trattativa è in corso"

Lionel Messi all’Inter? Per l’emittente argentina TNT Sports non è assolutamente fantacalcio. La dirigenza nerazzurra, secondo quanto rivelato dal giornalista Castilla, starebbe realmente lavorando per portare il fuoriclasse del Barcellona a Milano: “Non è solo un sogno - ha dichiarato -. Leo ha anche l’offerta del Newell’s Old Boys per tornare in patria, ma l’Inter sta spingendo ed è tutto vero quello che ha detto Moratti. C’è una trattativa pronta, la decisione poi sarà di Messi ma l’Inter ci sta lavorando di certo”.

#TNTSportsEnCasa | VOLVIÓ LA BOMBA @mccastilla RECARGADO



? "Thiago Almada irá al Inter con LIONEL MESSI"

? "La fianza de Ronaldinho se pagó desde una cuenta en Barcelona". ¿La habrá pagado Messi? ¿Volverán a jugar juntos?" pic.twitter.com/k2lJVNx1zU — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) April 8, 2020

“Inter, non solo Messi. Anche Thiago Almada nel mirino”

E non è tutto perché i dirigenti nerazzurri starebbero avviando anche i primi discorsi per prelevare la giovane stella del calcio argentino, Thiago Almada. “È un classe 2001 che al Velez sta facendo cose eccellenti. Un giocatore rapido di enorme qualità che l’Inter di Suning sta trattando per 25 milioni. L’operazione è possibile, la società è in prima fila e pensa ad entrambi gli argentini per la prossima stagione”.