“Lautaro Martinez-Inter, no al rinnovo. Ha scelto il Barcellona”

A piccoli passi e senza fretta, Lautaro Martinez si avvicina sempre più al Barcellona. L’attaccante dell’Inter si prende la prima pagina del Mundo Deportivo: “Il club blaugrana continua a lavorare in silenzio per rafforzare la propria squadra in un contesto complicato per via della pandemia Coronavirus - scrive il giornale catalano -. I dirigenti hanno scelto Lautaro come sostituto di Suarez”.

Gli agenti di Lautaro a colloquio con il Barcellona

L’argentino, che ha un contratto fino al 2023 e una clausola rescissoria da 111 milioni, lavora in silenzio per sposare la causa del Barcellona. All’interno del club c’è molto ottimismo e non perché l’Inter renderà tutto più facile ma perché il calciatore sta facendo il possibile per tentare di farsi ingaggiare. Il Toro non sta rispondendo alle richieste dell’Inter, che cerca di migliorare e prolungare il suo contratto, e non vuole perdere il treno Barça. Il Mundo ha svelato che le due parti stanno gettando le basi per un accordo che pare già essere sulla buona strada e mette d’accordo i suoi agenti.

Inter, per Brozovic sarà un'estate calda

Ecco le richieste dell’Inter

L’Inter sa bene che trattenere un giocatore così è tutt’altro che facile, anche perché - tralasciando l’offerta economica - c’è la possibilità di giocare con Leo Messi, il suo idolo. Ma il club nerazzurro non intende fare sconti: per il cartellino di Lautaro chiede 90 milioni cash più una o due contropartite tecniche.