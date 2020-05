"Anche l'Arsenal su Kumbulla del Verona"

ROMA – Anche l’Arsenal punta gli occhi su Marash Kumbulla, difensore del Verona che piace anche alla Lazio, all’Inter, al Lipsia e all’Everton. Lo scrive il Mirror sottolineando come il club scaligero valuti 30 milioni di euro il 20enne italo-albanese. Da mesi la Lazio continua a seguire con attenzione Kumbulla, ma la concorrenza è fitta: secondo recenti indiscrezioni che arrivano da Verona, peraltro, sembra che il club veneto non sia disposto ad accettare contropartite tecniche per abbassare il prezzo del giocatore.

