"Pedro ha scelto la Roma"

LONDRA - La proposta di rinnovo del Chelsea, ma anche Valencia, Siviglia, Betis, voci su Juventus e Inter e altro ancora. Pedro Rodriguez, per tutti semplicemente Pedro, ha però scelto la Roma. Almeno questa sarebbe, secondo il Daily Mail, la decisione che l'esterno ex Barcellona avrebbe comunicato al club di Stamford Bridge. Del resto la società giallorossa è stata tra le prime a muoversi per lui e anche per questo il 32enne spagnolo avrebbe deciso di dire sì al club capitolino e trasferirsi a Roma. (in collaborazione con Italpress)

