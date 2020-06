Inter, Hakimi a Milano per visite mediche e firma

MILANO - Giornata importante in casa Inter. È il giorno di Achraf Hakimi, arrivato a Milano per sostenere le visite mediche con il club nerazzurro. Il calciatore di origini marocchine è atterrato a Milano intorno alle 10.50 su un aereo privato ed è pronto a firmare un contratto pluriennale da 5 milioni a stagione con la società milanese. Hakimi in questa stagione ha giocato con il Borussia Dortmund, in prestito dal Real Madrid, ed è stato acquistato dall'Inter per 40 milioni di euro più 5 di bonus.

"È arrivato il momento di chiudere una parentesi molto importante della mia vita. Dopo due anni meravigliosi, lascio questo club che mi ha donato tanta allegria". Achraf Hakimi ha salutato Borussia Dortmund e e si avvia verso una nuova esperienza. Non è ancora arrivata l'ufficialità, ma presto l'esterno potrebbe diventare un giocatore dell'Inter. Al momento Hakimi si trova a Milano dove sta svolgendo le visite mediche e una volta terminate, metterà la firma sul contratto che lo legherà alla squadra nerazzurra. In un post su Instagram, il giocatore, di proprietà del Real Madrid ma nelle ultime due stagioni in prestito al Borussia, ha salutato così la sua ex squadra: "È stato incredibile quello che ho ricevuto dal club e dalle persone. Dortmund è stata la mia casa per due anni. Voglio ringraziare tutti i miei compagni, lo staff tecnico e tutto il personale per l'affetto dimostratomi in ogni momento. Ovviamente, ringrazio anche questa meravigliosa tifoseria che ci ha supportato in ogni partita. Niente può competere con il Muro giallo, semplicemente meraviglioso". Pronta la risposta del club tedesco che, sul proprio profilo Twitter, lo ha salutato così: "Ringraziamo Achraf Hakimi per il tempo in cui è stato a Dortmund e gli auguriamo tutto il meglio per la sua futura carriera".

