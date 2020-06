Lazio, Escalante in arrivo: l'Eibar comunica l'addio

ROMA - È in arrivo Gonzalo Escalante, il primo colpo del mercato della Lazio. Il centrocampista argentino lascia l’Eibar a parametro zero. In mattinata è arrivata anche l’ufficialità: “Dopo cinque stagioni insieme, il calciatore straniero con il maggior numero di presenze con la nostra maglia se ne va. Siamo cresciuti tanto insieme e ci mancherai. Buona fortuna per il futuro Gaucho”. Da domani Gonzalo sarà un giocatore biancoceleste. La sua ultima partita in Liga è stata quella con il Valencia: niente accordo per terminare il campionato, troppa la paura di rimediare infortuni gravi e compromettere così l’inizio della sua avventura capitolina. Escalante è atteso a Roma nei prossimi giorni. Svolgerà le visite mediche, poi forse si aggregherà subito al gruppo di Inzaghi. Ma farà solo numero, non potrà ovviamente essere utilizzato in questa stagione.

