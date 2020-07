"Lautaro-Barcellona, ore decisive: l'Inter attende"

BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona, impegnato con il rinnovo di Messi e il caso Griezmann, non molla Lautaro Martinez. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, infatti, queste potrebbero essere ore decisive per il futuro dell'attaccante argentino dell'Inter. Che il Toro sia l'obiettivo numero uno dei blaugrana per rinforzare l'attacco non è un segreto, ma dopo un lungo tira e molla, la trattativa per il suo approdo al Camp Nou sembra trovarsi una situazione di stallo, con i due club che rimangono distanti nelle negoziazioni, sia per il prezzo del giocatore argentino che per i possibili calciatori che potrebbero entrare nell'operazione. Il Toro, invece, sembra già aver trovato un accordo con la società catalana per le prossime cinque stagioni.

Lautaro, il Barcellona preme: si entra nella fase calda

Al fine di esercitare pressioni sul Barcellona, ??l'Inter ricorda che questo 7 luglio termina la validità della clausola di 111 milioni di euro per Lautaro Martinez. Dopodichè i nerazzurri saranno liberi di negoziare la partenza dell'attaccante argentino a qualsiasi cifra. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, la differenza tra Inter e Barcellona per la cessione del Toro si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. A Barcellona negano l'esistenza di questo "ultimatum" del 7 luglio e sottolineano che hanno ancora una settimana, vale a dire fino al 15 luglio, per poter continuare a negoziare da questa clausola. Ad ogni modo i catalani si devono serrare le fila e chiudere la trattativa prima che la clausola rescissoria scada. Poi potrebbe aprirsi una vera e propria asta.

