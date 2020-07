ROMA - Un addio indolore per la Lazio, che saluta Valon Berisha. Il centrocampista kosovaro, prelevato dal Salisburgo nell'estate 2018, lascia i biancocelesti a titolo definitivo per accasarsi in Francia, al Reims. Questa la nota ufficiale del club di Claudio Lotito: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valon Berisha alla societa' francese Stade de Reims".

