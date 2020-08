Fiorentina, tutto su Fares

FIRENZE - La Fiorentina si era interessata a lui fin dalla scorsa estate, poi il grave infortunio al ginocchio (rottura del crociato) ha messo tutto in stand by. Adesso, però Daniele Pradè è pronto a tornare all’assalto per Mohamed Fares, 24 anni, francese di nascita ma di origine algerina. Sulle sue tracce c’è anche la Lazio, mentre il Torino, specie se come sembra in panchina dovesse arrivare Marco Giampaolo, pare in posizione più defilata. E oggi, in occasione della sfida di Ferrara tra Spal e Fiorentina ci sarà modo intanto di…..preparare il tavolo della trattativa. Servirà, ancora una volta, il giusto mix tra gioventù ed esperienza: Franck Ribery lo ha ripetuto pure prima di far rientro in Germania dalla sua famiglia che adesso servono nuovi elementi per portare avanti il progetto. Insomma, c’è da passare alla fase operativa. Dalbert, attuale laterale di sinistra, è in prestito secco dall’Inter. E Fares potrebbe rappresentare un investimento in grado di aprire un ciclo.

Le caratteristiche

Mancino di piede, con una discreta tecnica individuale e con la corsa ad impreziosirne le giocate, è con Fabio Pecchia ai tempi del Verona che c’è stata la metamorfosi, sfruttando anche quella sua propensione difensiva. Sono proprio queste qualità, diverse rispetto a quelle di Igor più centrale difensivo che laterale basso, che hanno spinto la Fiorentina a muoversi comunque, specie dopo aver visto il giocatore perfettamente recuperato. Oggi potrebbero essere gettate le basi dell’operazione, così come si parlerà di Bryan Dabo, centrocampista passato a Ferrara a gennaio in prestito con diritto di riscatto. Sì, perché una eventuale conferma da parte [...]

