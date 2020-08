Il Crotone chiede Agoumé e Esposito all'Inter

CROTONE - Archiviata la festa per la straordinaria promozione in Serie A il Crotone ha da tempo cominciato a lavorare per consegnare al confermato Giovanni Stroppa una rosa capace di giocarsi la salvezza. Le prime manovre si registrano a centrocampo dove, oltre ad attendere il "sì" di Ahmad Benali a cui è stato offerto il rinnovo di contratto, si guarda con (tanto) interesse al giovane Lucien Agoumé (18), che può arrivare in prestito dall'Inter. E con i nerazzurri c'è un filo diretto anche per l'attacco. Salutato Maxi Lopez - andato in C alla Sambenedettese - e confermati i protagonisti della promozione Nwanko Simy e Junior Messias, il Crotone ha chiesto il prestito di Sebastiano Esposito (18), che rinnoverà fino al 2025 prima di andare a fare esperienza altrove. E Vrenna spera che possa farla proprio con la maglia degli Squali allo Scida.

