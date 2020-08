Lazio, suggestione James Rodriguez. Il calciatore: “Voglio giocare e essere amato”

ROMA - Si cercano profili al top da regalare a Simone Inzaghi. La Lazio vuole un colpo da Champions. Dopo l’affare David Silva sfumato, il ds Tare si è gettato di nuovo a testa bassa nel mercato. E nelle ultime ore è spuntata anche la candidatura di James Rodriguez, il colombiano del Real Madrid gestito da Jorge Mendes, agente molto vicino all’ambiente biancoceleste.

James vuole giocare

L’asso colombiano è fuori dal progetto del Real Madrid. Contratto in scadenza nel 2021, come ruolo è simile a David Silva. Con i Blancos ha giocato pochissimo nell’ultima stagione: 14 presenze, 1 gol e 2 assist. Zidane non lo vede, ha dato l’ok ad una sua cessione. C’è da trattare con Florentino Perez in primis e poi il giocatore guadagna tanto, circa 6 milioni. La Lazio arriva sino a 3. James chiama le pretendenti, ha voglia di rimettersi in gioco dopo un’annata per niente esaltante: “Trovo frustrante non giocare", ha ammesso in un podcast radiofonico. "So di avere le condizioni per giocare sempre. Se fossi un cattivo giocatore lo accetterei, ma sono una persona che vuole vincere e giocare. Vedremo per il futuro, vorrei saperlo anche io. Potrebbero volerci giorni o settimane prima di saperlo. Di sicuro voglio andare dove posso giocare, dove sono felice e dove mi sento amato da tutti. Volevo andarmene dal Real Madrid, ma il club non mi ha lasciato partire. Quella appena passata è stata una delle stagioni più deludenti della mia carriera”.

