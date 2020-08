Ufficiale: Cetin dalla Roma al Verona in prestito

ROMA - La Roma ha ceduto Mert Cetin all'Hellas Verona. Il turco si trasferisce in prestito per una stagione con diritto di opzione e contro-opzione. "Nato ad Ankara il 1° gennaio 1997 - si legge sul sito del Verona - Mert Cetin (189 cm per 87 kg di peso forma) è cresciuto calcisticamente nel Genclerbirligi, squadra della capitale turca, con cui ha esordito nell'agosto 2017 nel massimo campionato nazionale, dopo un anno in prestito ai concittadini dell'Hacettepe Spor. Arrivato in Italia il 16 agosto 2019, ha collezionato 6 presenze in Serie A con i giallorossi. Il 17 novembre 2019 ha inoltre esordito con la Nazionale turca, subentrando a Merih Demiral nel corso della gara contro l'Andorra".

