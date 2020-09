Cagliari, c'è Fazio nel mirino di Di Francesco

CAGLIARI - Il Cagliari spera ancora di poter riportare in Sardegna Radja Nainggolan (32), rientrato all’Inter. Lo ha ribadito pure il ds Pierluigi Carta. «In questo momento non è un nostro giocatore - ha detto a Sky - se ci fosse la possibilità per noi sarebbe importante riaverlo. Non abbiamo ancora elementi per bilanciarci su un suo ritorno». Eusebio Di Francesco, sempre in diretta tv, ha poi aggiunto: «Col ragazzo siamo rimasti che ci saremmo rivisti il prima possibile. Leonardo Pavoletti (31)? Per me è al centro del progetto, ne ho parlato anche con la società, ma ha bisogno di lavorare duro per ritrovare una condizione eccellente». Federico Fazio (33), della Roma, continua a restare nel mirino, mentre si attende il rientro dalla Under 21 per annunciare il passaggio in prestito dalla Fiorentina di Riccardo Sottil (21). Intanto, nonostante l’inserimento del Genoa, il Cagliari resta ancora in corsa per Lennart Czyborra (21), terzino destro di proprietà dell’Atalanta. Il testa a testa si deciderà nelle prossime ore.

