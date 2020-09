COSENZA - Volto in nuovo in casa Cosenza, che ha annunciato l'acquisto di Ihsan Sacko. L'attaccante classe 1997, prelevato dal Nizza, arriva in Calabria a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Sacko, cresciuto nelle giovanili del Valenciennes, nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Troyes realizzando 3 reti in 15 presenze. Il nuovo arrivo è stato ufficializzato dal Cosenza con una nota ufficiale.