Lazio, Muriqi e le pratiche burocratiche: ecco quando potrebbe arrivare

ROMA - Vedat Muriqi è in arrivo, la Lazio lo aspetta a braccia aperte. Sono ore di attesa, il bomber kosovaro è ancora in Turchia. Ieri sia a pranzo che a cena si è visto con il suo agente Haluk Canatar. Sta risolvendo gli ultimi dettagli burocratici. Dopo aver partecipato al matrimonio della sorella in Kosovo, è volato a Istanbul per il visto. I viaggi dalla Turchia sono possibili solo per motivi di lavoro.

Inzaghi lo aspetta

Muriqi è extracomunitario e per sbarcare a Roma si è sottoposto al tampone 48 ore prima dell’imbarco. Potrebbe atterrare oggi, è indicato un volo nel tardo pomeriggio, si attendono conferme. L’affare con il Fenerbahce è chiuso da qualche giorno per 18 milioni di euro più due di bonus. Al giocatore 2,2 milioni più bonus. Dopo l’arrivo nella Capitale, probabilmente dovrà tornare in Turchia per ritirare il visto. Manca ancora per dare il via ufficiale alla sua stagione biancoceleste. Inzaghi spera di allenarlo il prima possibile, vorrebbe la sua nuova punta per l’inizio del campionato in calendario il 26 settembre a Cagliari.