PESCARA - Massimo Oddo potrà contare su di un nuovo centrocampista centrale nella prossima stagione: il Pescara ha infatti ingaggiato in prestito dalla Lazio il classe 1998 Fabio Maistro. Questo il messaggio del Delfino sul proprio profilo twitter: "Fabio Maistro è un nuovo biancazzurro! Arriva in prestito dalla Lazio. Benvenuto in biancazzrro, Fabio!". Nella scorsa stagione il ragazzo nato a Rovigo ha giocato nella Salernitana, collezionando ben 33 presenze e 2 gol.

