Lazio, giallo Fares. Ma presto dovrebbe fare le visite mediche

ROMA - L’arrivo a Roma, una cena in un ristorante del centro, il saluto a qualche tifoso laziale. Poi Mohamed Fares è rimasto in attesa. Da una settimana tutto tace sulle visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà alla Lazio. Ma qualcosa finalmente si muove. Domani, mercoledì, potrebbe svolgere i test e poi siglare l'accordo con il club biancoceleste.

Lo scenario

Non dovrebbero esserci problemi tra Lazio e Spal, l’affare era già definitivo prima dello sbarco del giocatore a Roma. Colpo da 8,5 milioni di euro più 1,5 di bonus. In casa biancoceleste aspettano una cessione per ufficializzare l’affare. Va rispettato l’indice di liquidità imposto dalla Federazione. C’è attesa per vedere Badelj al Genoa, ma anche Bastos in Turchia (interessate ci sono Besiktas e Basaksehir). Solo con una cessione Fares potrà essere ufficializzato. Intanto per mercoledì dovrebbero essere state programmate le visite mediche. Il giocatore andrà a rinforzare la fascia sinistra. Aspetta di presentarsi in Paideia: potrà così iniziare la sua nuova avventura in biancoceleste.