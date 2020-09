Higuain all'Inter Miami, c'è l'annuncio: “È quello che stavo cercando”

Gonzalo Higuain sbarca in MLS. All'indomani dell'ufficializzazione della rescissione con la Juventus, il club di David Beckham ha annunciato - con un video pubblicato su Twitter e con una nota sul proprio sito - l'ingaggio del centravanti argentino. “Siamo lieti di comunicare l’accordo con Gonzalo, un attaccante esperto e di successo, che si è distinto nelle migliori squadre e nei migliori campionati del mondo - ha dichiarato Paul McDonough, direttore sportivo del club statunitense -. La proprietà ha sempre detto che il nostro obiettivo non è soltanto quello di portare dei giocatori d’élite, ma anche brave persone che condividano ambizione e aspirazione per fare la storia del calcio nordamericano. Siamo fiduciosi di aver trovato tutte queste qualità in Gonzalo”.

Higuain porta il bilancio in rosso di quasi 90 milioni

Higuain: "Sono motivato"

Gonzalo Higuain indosserà la maglia numero 9. “Voglio ringraziare l’Inter Miami per lo sforzo economico, penso che sarà una bellissima esperienza per la mia vita. È quello che stavo cercando. Un nuovo campionato, una bellissima città. Sono davvero felice di essere qui - ha continuato il Pipa -. Cercherò di trasmettere tutta l’esperienza acquisita in Europa e di aiutare la squadra a crescere. Mi sento bene, mi sento completo come giocatore. Sono motivato. Ho tutti gli strumenti necessari per avere successo. Questa è una squadra in costruzione, ma c’è già una buona base per raggiungere traguardi importanti”.