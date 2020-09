Salernitana, si prova a stringere per Tutino

SALERNO - Salernitana ancora incompleta a meno di una settimana dall’inizio del campionato. Un portiere, un centrocampista e un attaccante: sono questi gli obiettivi che il club campano spera di centrare per rinforzare l’organico. Oggi arriva a Salerno il difensore Luka Bogdan (24), che approda in granata dal Livorno. Domani potrebbe rientrare dalla Lazio il brasiliano Andrè Anderson (21), già a Salerno due anni fa. Pronte anche tre uscite: il centrocampista Marco Firenze (27) alla Virtus Entella, il mediano Daniele Altobelli (27) al Livorno e l’attaccante Lamin Jallow (24) alla Reggina o al Vicenza. Oggi dovrebbe essere il giorno di Gennaro Tutino (24), anche se l’espressione rischia ormai di diventare ripetitiva. L’attaccante del Napoli, di cui si parla da settimane, è al centro di una complessa trattativa, che sembra non avere mai fine. Prima la formula del trasferimento, poi l’ingente cifra del riscatto, quindi l’ingaggio del calciatore hanno frenato un accordo che è parso sempre imminente ma che fin qui non si è mai concluso. Tutino dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e con obbligo di riscatto in caso di promozione in A. Il costo dell'operazione si aggira sui cinque milioni di euro, tanti considerata la categoria.

Leggi l'articolo completo nell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio