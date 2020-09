Lazio, fatta per Hoedt: torna in prestito con diritto di riscatto

ROMA - La Lazio piazza il colpo in difesa che porta il nome di Wesley Hoedt. Come riporta Sky Sport, l’affare tra i biancocelesti e il Southampton è praticamente fatto. Prestito con diritto di riscatto, il difensore torna dopo aver lasciato Roma nel 2017 proprio per legarsi ai Saints per 17 milioni di euro.

L'ok di Inzaghi

Tanti nomi in lista, alla fine l’ha spuntata Hoedt. Inzaghi ha dato il suo consenso, conosce il giocatore. Lo ritiene perfetto come sostituto di Acerbi (mancino anche lui) e come alternativa a Radu sul centrosinistra. Ventisei anni, dal 2015 al 2017 alla Lazio con 61 presenze, 4 gol 1 un assist. Il ragazzo dovrebbe andare a siglare un contratto da 1,5 milioni di euro più bonus a stagione.