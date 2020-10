Joao Mario, niente Psg. L'Equipe si scusa: “Lo abbiamo confuso con Danilo Pereira”

ROMA - Joao Mario è ormai fuori dal progetto dell'Inter e da molto tempo il club nerazzurro sta cercando una sistemazione per il portoghese. In mattinata il centrocampista è stato dato dall'Equipe come prossimo colpo del Psg. Il quotidiano francese ha fatto sapere che l'ex nerazzurro avrebbe svolto le visite mediche nella giornata di oggi insieme a Moise Kean, arrivato in prestito dall'Everton. Ma c'è stato un grosso abbaglio: il quotidiano si è prontamente scusato con i propri lettori per uno scambio di persona. A Parigi, infatti, non arriverà l'attuale centrocampista dell'Inter ma il connazionale Danilo Pereira.