Diretta calciomercato, le trattative dell'ultimo giorno

Colpi in arrivo, opportunità, affari last minute. Come sempre, l’ultimo giorno di calciomercato regala grandi sorprese. Il ‘gong’ per le trattative in entrata e uscita suonerà alle 20 all’Hotel Sheraton San Siro di Milano, il Corriere dello Sport seguirà tutti gli sviluppi in tempo reale. Serie A, Serie B e campionati esteri: i club sono pronti a rinforzare le proprie rose.

AGGIORNA LA DIRETTA

13.40 - UFFICIALE, KARAMOKO DAL CHIEVO AL TORINO

Il sito della Lega Serie A ufficializza il passaggio a titolo definitivo del 19enne Ibrahim Karamoko, centrocampista, dal Chievo al Torino. Il giovane calciatore francese ha raccolto 6 presenze in campionato nella prima squadra clivense



13.30 - LE ULTIME DI MERCATO DAL NOSTRO INVIATO ANDREA RAMAZZOTTI

12.51 - THEO WALCOTT TORNA AL SOUTHAMPTON?

I Saints avrebbero chiesto in prestito l’attuale attaccante dell’Everton, finito ai margini del progetto tecnico di Ancelotti

12.37 - UFFICIALE, BRAYAN VERA AL COSENZA

Il difensore lascia il Lecce e si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021

12.34 - “SORPRESA MILAN, SIMAKAN PER LA DIFESA”

Secondo RMC, sarebbe già stata trovata l’intesa economica tra il classe 2000 e il club rossonero sulla base di un quinquennale: ora si lavora con lo Strasburgo

12.31 - NAINGGOLAN, L’INTER HA GIÀ FATTO LO SCONTO

La palla passa a Giulini: i nerazzurri non possono scendere sotto i 10 milioni, il patron del Cagliari ha l’accordo con il giocatore per l’ingaggio

12.27 - UDINESE, RINFORZO PER GOTTI

Pussetto è pronto a lasciare il Watford per tornare alla Dacia Arena in prestito: oggi la firma

12.23 - NAPOLI, LUPERTO IN USCITA

Il Crotone è favorito, ma occhio anche al Genoa per la corsa al difensore classe ‘96

12.20 - UNITED, TENTATIVO PER DEMBÉLÉ

Vista l'impossibilità di arrivare a Jadon Sancho, i Red Devils faranno un’ultima richiesta per il francese che finora non ha giocato un solo minuto in stagione con la maglia del Barcellona. Lo United spinge per un prestito, ma i catalani continuano a chiedere un acquisto a titolo definitivo tra i 50 e 60 milioni di euro. Una via di mezzo potrebbe essere rappresentata da un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione

12.16 - FIORENTINA, VISITE MEDICHE PER BARRECA

Manca solo l’ufficialità per il passaggio del terzino dal Monaco ai viola: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni

12.13 - PORTO, DUE COLPI IN ARRIVO DALL’ATLETICO?

Secondo ‘As’, gli obiettivi del club portoghese nell’ultimo giorno di mercato sarebbero Lemar e Herrera

12.06 - ROMA, SMALLING HA PRENOTATO IL VOLO PRIVATO

Prosegue la trattativa tra il club giallorosso e il Manchester United: il difensore aspetta l’ok per tornare a Trigoria

12.03 - UFFICIALE, DERMAKU DAL PARMA AL LECCE

Rinforzo in difesa per il club salentino con l’acquisizione dell’albanese a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A

11.59 - UFFICIALE, CYPRIEN IN PRESTITO AL PARMA

Lo aveva annunciato su Twitter il presidente Krause, ora il contratto del centrocampista del Nizza è stato depositato in Lega: Cyprien arriva in prestito con opzione e obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni

11.55 - UFFICIALE, SCHIAPPACASSE È DEL SASSUOLO

Altra chance per l’uruguaiano in Serie A dopo la fallimentare esperienza di Parma: De Zerbi proverà a rigenerarlo

11.51 - UFFICIALE, MARTINEZ QUARTA ALLA FIORENTINA

Il club viola ha depositato in Lega il cartellino del difensore argentino: arriva a titolo definitivo dal River Plate

11.47 - LO SPORTING AVANZA PER JOAO MARIO

Il portoghese non fa parte del progetto tecnico dell’Inter di Conte: lusitani vicini alla chiusura dell’operazione

11.36 - UFFICIALE, DANILO PEREIRA AL PSG

Dopo Moise Kean, il club parigino ha comunicato l’arrivo dal Porto in prestito con diritto di riscatto del centrocampista 29enne

11.33 - BENEVENTO, ADDIO IEMMELLO: VA AL LAS PALMAS

L’anno scorso in prestito al Perugia, l’attaccante si trasferisce alle Canarie in prestito con diritto di riscatto

11.27 - UFFICIALE, SESSEGNON ALL’HOFFENHEIM

L’esterno sinistro arriva in prestito dal Tottenham di Mourinho: avrà l’opportunità di mettersi in mostra in Bundesliga

11.24 - MARSIGLIA, VISITE MEDICHE PER CUISANCE

Colpo in prospettiva per la società di Ligue 1: è fatta per il trasferimento del giovane regista del Bayern Monaco

11.18 - TODIBO A UN PASSO DAL FULHAM

Vicinissimo il trasferimento del giovane centrale del Barcellona in Premier: il club blaugrana, molto probabilmente, inserirà nella trattativa l’opzione di recompra

11.06 - CHIESA-JUVE, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Per l’attaccante viola, prima il rinnovo con la Fiorentina e poi le visite mediche per il club bianconero a Firenze. L’affare si farà

10.57 - ROMA, PROBLEMI PER PEROTTI AL FENERBAHCE

L'argentino è a Istanbul e ha già sostenuto le visite mediche, ma i turchi hanno cambiato l'offerta sul contratto e intanto monitorano un altro attaccante

10.54 - UFFICIALE, DARMIAN È DELL’INTER

Depositato il contratto in Lega: l’ormai ex laterale del Parma è un nuovo rinforzo di Conte

10.47 - BARCELLONA, ERIC GARCIA È LA PRIORITÀ

Nuova offerta del club blaugrana per il giovane centrale del Manchester City cresciuto nella Masia: i Citizens hanno abbassato le richieste, l’affare potrebbe sbloccarsi

10.41 - UFFICIALE, RINFORZO PER L’EVERTON DI ANCELOTTI

Dal Norwich arriva il difensore Godfrey: ha firmato fino al 2025

10.35 - FIORENTINA, È FATTA PER LUCAS MARTINEZ QUARTA

Il club ha raggiunto l'accordo con il River Plate per l'arrivo in Italia del forte difensore centrale. Il calciatore, dopo aver sostenuto le visite mediche in Argentina, ha firmato il contratto che lo legherà per le prossime stagioni ai viola. Il costo dell'operazione sarà di 6 milioni di euro più altri 6 di bonus. Il difensore sbarcherà a Firenze dopo gli impegni con la nazionale argentina

10.30 - EL SHAARAWY-ROMA, ARRIVA LA FRENATA

Il problema del ritorno in giallorosso è l’ingaggio: l’accordo non si trova per le richieste del calciatore e dei cinesi

10.24 - PARMA, KRAUSE SOCIAL: TRE COLPI IN UN TWEET!

Il patron del club gialloblù ha ufficializzato sui social gli arrivi di Cyprien, Nicolussi Caviglia e Osorio pubblicando le bandiere delle rispettive nazionalità

10.18 - Il LIONE: “DE SCIGLIO È UNA RICHIESTA DI GARCIA”

Il dt del club francese, Juninho: “Siamo in fase avanzata, stiamo facendo degli sforzi per regalare il giocatore al tecnico”

10.13 - ROMA, PAU LOPEZ IN USCITA: C’È L’EVERTON

Il club giallorosso resta con Olsen e Mirante. Frenata sul ritorno di El Shaarawy: l’accordo non si trova per le richieste del calciatore e dei cinesi

10.03 - MILAN, LAXALT VERSO IL PRESTITO AL CELTIC

Il terzino uruguaiano non rientra nel progetto tecnico di Pioli: andrà in Scozia e sfiderà proprio i rossoneri in Europa League

09.59 - CAGLIARI, NON SOLO NAINGGOLAN

Entro oggi il club rossoblù potrebbe anche sferrare l'attacco per Mancosu del Lecce: magari cercando di sistemare in Puglia qualche esubero. Bradaric e Despodov dovrebbero andare in Grecia

09.41 - LAZIO, SEI NOMI IN USCITA

In casa biancoceleste, salvo clamorosi colpi dell’ultimo minuto, il mercato in entrata è chiuso. Si lavora solo sugli esuberi

09.38 - NAPOLI, COME SI MUOVE LA REAL SOCIEDAD?

La priorità del mercato dei prossimi avversari di Gattuso in Europa League è Carlos Fernandez, attaccante del Siviglia in prestito al Granada nell’ultima stagione di Liga. Per rimpiazzare Diego Llorente, trasferitosi in Premier, si punta Leandro Cabrera dell'Espanyol

09.28 - UFFICIALE, IL PARMA PRENDE MIHAILA

Il calciatore arriva a titolo definitivo dal Craiova firmando un contratto fino al 30 giugno 2025

09.23 - “RUDIGER VICINO AL MILAN”

L’ex difensore della Roma è pronto a trasferirsi in rossonero. Lo sostiene la stampa inglese, spiegando che l’accordo con il Chelsea è già definito. Nelle ultime ore i Blues gli hanno chiesto di prolungare di un anno il suo contratto, in scadenza nel 2022, prima di cederlo in prestito secco alla squadra di Pioli, ma i tempi stretti dell’operazione hanno costretto le due società ad accelerare le trattative

09.20 - INTER, MOURINHO NON MOLLA SKRINIAR

Secondo il ‘Mirror’, il Tottenham presenterà oggi l’ultima offerta per il difensore slovacco. Il club nerazzurro chiede circa 50 milioni, una cifra fuori dal budget degli Spurs

09.17 - SMALLING ALLA ROMA, È IL GIORNO DECISIVO: LA SITUAZIONE

Il difensore inglese vuole solo tornare nella Capitale. Il Manchester United infastidito dalle chiamate di Fonseca

09.10 - NAINGGOLAN, GELO INTER-CAGLIARI

I nerazzurri non sembrano voler rivedere la richiesta di 10 milioni di euro con due baby contropartite tecniche, mentre i sardi non hanno intenzione di cedere. Si deciderà tutto nelle ultime ore

09.06 - ALEX TELLES VERSO LO UNITED

Ultime ore di mercato frenetiche anche per Solskjaer, alla ricerca di nuovi rinforzi. In Inghilterra danno per fatto il passaggio dell’ex terzino dell’Inter a Old Trafford per circa 15 milioni

09.03 - TORREIRA VA DA SIMEONE

Il centrocampista uruguaiano, nelle scorse settimane accostato al Torino, sarà un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid: già superate le visite mediche

09.00 - PARMA IN TRATTATIVA CON LA JUVE

In chiusura il trasferimento in Emilia di Hans Nicolussi Caviglia: prestito con diritto di riscatto

08.58 - COLPO SASSUOLO, VICINO MAXIME LOPEZ

Il club neroverde ha praticamente chiuso per il regista del Marsiglia, che sta per arrivare in prestito con diritto di riscatto

08.51 - CHIESA-JUVE, I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA

Il giocatore si trasferirà in bianconero con la formula del prestito biennale con obbligo d’acquisto al terzo anno. Affare da 50 milioni di euro complessivi con la seguente formula: 2 milioni la prima stagione (20/21), 8 milioni la seconda stagione (21/22), 40 milioni di riscatto (obbligatorio se la Juve arriva tra le prime quattro o lui fa il 60% di presenze o almeno 10 gol e 10 assist nelle due stagioni precedenti)

08.49 - IL BARCELLONA ASPETTA DEPAY

L’olandese del Lione sarà il sostituto di Suarez. Il dt Juninho: “Ha già un accordo verbale con i blaugrana”

08.47 - LA SAMPDORIA SPERA IN ASAMOAH

Il club blucerchiato ha messo nel mirino per la fascia sinistra il ghanese in uscita a zero dall’Inter. Per quella di destra il preferito resta Salva Ferrer dello Spezia

08.43 - KALINIC VERSO IL VERONA

L’ex attaccante della Roma a un passo dalla squadra di Juric: trovato l’accordo nella serata di ieri con l’Atletico Madrid per il trasferimento a titolo definitivo

08.38 - ROMA, SMALLING VICINO AL RITORNO

Fonseca è pronto a riabbracciare il suo leader difensivo, nuovamente in uscita dal Manchester United. L’offerta del club giallorosso: 15 milioni più bonus facili. Le ultime ore saranno decisive

08.35 - CHIESA SÀRA UN GIOCATORE DELLA JUVE

Accordo trovato nella notte, oggi visite mediche e firma per l’ormai ex talento viola. Pagamento rateizzato alla Fiorentina (50 milioni): prestito biennale con diritto di riscatto che prevede anche un bonus di 10 milioni

08.20 - CALLEJON HA DETTO SÌ ALLA FIORENTINA

L’esterno spagnolo, scelto dai viola come sostituto di Chiesa, ha già dato il proprio assenso al trasferimento: Commisso gli ha offerto un biennale da quattro milioni

8.00 - DOUGLAS COSTA AL BAYERN: VIA LIBERA PER CHIESA ALLA JUVE

Il brasiliano lascia Torino in prestito gratuito, ora i bianconeri sono allo sprint finale per l'esterno viola. De Sciglio fa le valigie: destinazione Lione