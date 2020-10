Lazio allo sprint: Lotito può fare sei cessioni in poche ore

ROMA - Il mercato in entrata della Lazio è praticamente chiuso. Nonostante l’emergenza in difesa, in queste ultime ore di trattative non dovrebbe arrivare nessun altro calciatore. Il condizionale resta d’obbligo, c’è tempo sino alle 20 per qualche sorpresa, che in sede di calciomercato spesso non mancano. Si attende il tesseramento il Hoedt. L’olandese è da 10 giorni a Roma, non sono state fornite spiegazioni ufficiali sul ritardo per le visite mediche. Il ds Igli Tare lavora solo sulle uscite.

Lazio, si lavora solo sulle uscite: ecco chi potrebbe salutare

Corsa sprint

Bobby Adekanye è in uscita. Il giovane ex Liverpool si sente poco considerato da Simone Inzaghi, in queste ore si sta per chiudere il prestito al Cadice, società che ha già preso Durmisi. Al cancello di Formello c’è anche Jordan Lukaku. Il belga viene da un ottimo ritiro, poi è di nuovo scomparso dai radar. Per il match contro l’Inter non figurava nemmeno tra i convocati. Al momento non si registrano offerte, possibili chiamate da qualche squadra estera negli ultimi giri di orologio. Poi gli esuberi: Kiyine è destinato a rimanere fuori rosa così come Di Gennaro. André Anderson, che in un primo momento aveva scartato un ritorno a Salerno, dovrebbe partire e mettersi a disposizione del tecnico Castori.

