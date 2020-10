Milan, idea Thauvin: va in scadenza nel 2021

MILANO - Il Milan ha rimandato a gennaio delle operazioni che avrebbe potuto chiudere nei giorni finali del mercato. La caccia al difensore si riaprirà solo se non ci saranno le giuste garanzie da parte dei centrali, oppure se Calabria o Dalot non si adatteranno come vice Theo Hernandez a sinistra. Poi ci sono le occasioni di mercato che Maldini e Massara vogliono cogliere per migliorare il gruppo e portare esperienza ad una team giovane. E’ il caso di Florian Thauvin, esterno destro del Marsiglia che non ha ancora rinnovato il contratto e che nei giorni scorsi era stato proposto alla dirigenza. A inizio ottobre c’è stato un incontro in sede con alcuni rappresentati del giocatore e si è discusso dell’ingaggio del francese, oltre che al costo del cartellino. Il prezzo del Marsiglia si aggira sui 15 milioni ma se Thauvin non dovesse rinnovare sarà destinato a calare.

Nel mirino

La strategia del Milan è di bloccare il ragazzo nella finestra di trasferimento invernale o meglio aspettare quella successiva per prenderlo a zero. Thauvin era già finito nel mirino di Frederic Massara, attuale direttore sportivo rossonero, quando era dirigente della Roma, e in quel caso l’affare sfumò per questione di dettagli. Quest’anno Thauvin è partito forte e nelle prime sei apparizioni con la maglia del Marsiglia ha già messo a segno due gol e tre assist, confermando di essere un giocatore di grande qualità. Il Milan ha fiutato l’affare e se dovessero verificarsi condizioni favorevoli per il suo trasferimento in Italia si farà trovare pronto già a gennaio. Un altro giocatore che verrà seguito in questi mesi è Nacho del Real Madrid, sia per i buoni rapporti con la società spagnola dopo gli affari Hernandez e Brahim Diaz, ma anche per la situazione contrattuale del difensore trentenne.